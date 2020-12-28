Prof. Dr. Tevfik Özlü'den 'aşı' açıklaması: Aşıdan başka bir çözüm yok

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bir televizyon programına katıldı. Sunucunun "Toplumda aşı kesin bir çözümdür beklentisi var. Sahiden öyle midir? Aşılar gelecek, olacağız ve meseleyi kapatacağız. Öyle midir hocam?" ifadesi üzerine Tevfik Özlü koronavirüs aşısına ilişkin açıklamada bulundu.

Tevfik Özlü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aşıdan başka bir çözüm yok. Bu pandemi bir yıla yakındır devam ediyor. Dünyanın her yerinde ölümler, salgın ve bulaşma devam ediyor. Aşağı yukarı bir günde nerden bakarsanız bakın 10 bini geçen sayıda ölüm ortaya çıkıyor. Böyle bir pandemi süreci yaşıyoruz. Ülkemizde de her gün 200'ün üzerinde yurttaşımızı kaybediyoruz. Böyle bakıldığında hız kesmeden devam ettiğini görüyor. Elimizde aşıdan başka hiçbir silah yok. Etkili bir ilaç yok. Başka bir mücadele yöntemi yok. Bugüne kadar yaptığımız salgından kaçarak evlere sığınarak maske takarak, mesafeye dikkat ederek, virüs bize bulaşmasın diye tedbir almak dışında ir çözüm yoktu. Bu çözüm de çok işe yaramış görünmüyor. Ülkelerin hiçbiri bunu yok edemedi... Yani bu kaçarak kendimizi koruma stratejisi maalesef yeterli değil."