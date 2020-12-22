Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan virüs gerçeği: ''Daha öncede mutasyonlar raporlandı"
İngiltere'de mutasyona uğrayan virüsün yüzde 70 daha bulaşıcı bir hale gelmesiyle ilgili konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüslerin sürekli mutasyon geçirdiğini ve önceden de buna benzer mutasyonların raporlandığını belirterek vatandaşların tedbirler konusunda daha dikkatli olmasını söyledi.
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22 Aralık 2020 Salı 11:30
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