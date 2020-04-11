Prof.Dr. Tevfik Özlü'den sokağa çıkma yasağı açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk'ye Tunç Arslanalp'in canlı yayında sorularını yanıtladı.

Sokağa çıkma yasağına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Özlü,"Kurul salgının kontrolüyle ilgili her türlü öneriyi Sağlık Bakanlığına yapmıştır ve yapıyor.Bu idari kararlar kurul tarafından alınmaz.Bu kararlar sorumlu idare tarafından alınır. Ancak benim görebildiğim kadarıyla özellikle bu hafta sonları insan hareketliliği havaların ısınmasıyla artıyor.İnsanlar evde durmak istemiyorlar.Dolayısıyla bu tedbir son derece uygun oldu diye düşünüyorum. Bu işin etkili olduğunu, bunun yararı olacağını söyleyebilirim. Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.En çok üzen tarafı da dün akşam markete ve fırına hücum eden insanlardı.Bunlar da olmasaydı çok güzel olacaktı." dedi.

"İLDEN İLE DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Tedbirlerin genişletilmesi sorusuna cevap veren Özlü," Bu konu idarenin alacağı bir karardır.Onlar karar verecekler onun için bir yorum yapmak istemiyorum. Burada önemli olan vatandaşımızın bu konunun ciddiyetini anlaması gerekir. Bu virüs çok kolay bulaşan bir virüs ve her gün 75,80,90 hastamızı kaybediyoruz. İnsanlarımız birer birer ölüyor.Her gün 4-5 bin civarında insan hastalığa yakalanıyor. Bu kadar ciddi bir tehdit varken hiçbir şey yokmuş gibi insanların fırınlarda, marketlerde ve büfelerde yan yana kalabalıklar oluşturması bu işin ciddiyetini hala anlamadıkları şeklinde bir kanaat oluşturdu bende. Toplumun gönüllük esasıyla bu sürece katılması daha iyi bir şey.Eğer bu sağlanamıyorsa tabii ki yönetim bunla ilgili gözlemlerini yapıp kararlar verebilir ve süreyi uzatabilir. Ya da uzatmasa da bazı kısıtlamaları artırabilir. Bunların hepsi lokal olarak düşünülebilecek şeyler, ilden ile de düşünülebilir.Bunlar olmaz diyemem.Olacak da diyemem ama olabilir.Zaten il pandemi kurulları bu konuda yetkili. İl pandemi kurulları dilerlerse alınan tedbirlerden daha fazlasını alabilir, bunun kapsamını genişletebilirler. Bu kararların uygulanmasında bir engel yok. "ifadelerini kullandı.

"İYİLEŞME OLDUĞUNU AŞİKAR ŞEKİLDE GÖRÜYORUZ"

Türkiye'deki son durumu değerlendiren Özlü, "Bizim son 4-5 gündür verilerimize baktığımız zaman daha önceki verilere göre iyileşme olduğunu aşikar bir şekilde görüyoruz.5 gündür verilerde birbiriyle tutarlıydı. Vaka sayılarındaki artış hızı biraz azaldı.Bir önceki güne veya bir haftaki önceye göre artış hızı daha ılımlıydı. Yoğun bakım ihtiyacı olan ya da solunum cihazı ihtiyacı olan hasta sayımız düşük seyrediyordu. İyileşen hasta sayımız ve test sayımız artıyordu. Test sayıları artmasına rağmen pozitif çıkan olguların oranı azalıyordu. Bunlar aslında iyi göstergelerdi. İşlerin eskiye göre daha kontrollü gittiğini gösteriyordu, biraz rahatlatıcı, umut verici gelişmelerdi. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında gerçekten bariz bir fark var Türkiye'de. İtalya,İspanya ve Fransa gibi yada İngiltere gibi değil Türkiye. Orada işler tamamen kontrolden çıkmış durumda. Türkiye'de şu an tedavi ettirilemeyen, yoğun bakıma ihtiyacı olduğu halde yatırılamayan hasta yok gibi görünüyor." diye konuştu.

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" Bu süreç bizi aldatmasın. Bundan sonrası için böyle devam edip etmeyeceğine konusunda henüz rahatlayacak kadar bu veriler güvenli değil." diyen Özlü, "Halka düşen sorumluluk çok önemliydi. Dün geceki aşırı izdiham umarım bu olumlu gidiş üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaz.Bugünkü sokağa çıkma yasağının bu olumlu gidişe katkı sağlayacağını umuyorum. Şu anda hiçbir sorun yok gibi. Hiç kimse evinden çıkmazsa bu hastalık yayılmaz. Bir şekilde kendi kendini durduracaktır. Bu denli sıkı bir sokağa çıkma yasağını ne kadar süre uygulayabilirsiniz ve ne kadar kabul edilebilir, orasını bilemiyorum. Önümüzdeki günler için beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Geldiğimiz noktanın iyi olduğunu düşünüyorum. " şeklinde konuştu.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Vatandaşları uyaran Özlü, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu işin şakası yok, ne olur evlerinizde oturun, çıkmayın. Kendinizi koruyun, sosyal mesafeye dikkat edin.El hijyenine dikkat edin."