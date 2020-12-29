Prof. Dr. Tufan Tükek: Dünyanın her yerinden mutasyon haberleri geliyor

Twitter hesabında mutasyona uğrayan koronavirüse ilişkin paylaşımda bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve acil Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek, dünyanın her yerinden mutasyon haberleri geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Tufan Tükek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın her yerinden mutasyon haberleri gelmeye başladı. Şimdilik ne olduğunu, ne olacağını bilemiyoruz. Ümit edelim beklediğimiz, virüsü zayıflatan bir mutasyon haberi gelsin"

"HER GÜN ALANINDA UZMAN HEKİM ARKADAŞLARIMIZIN ÖLÜM HABERLERİNİ ALIYORUZ"

Sosyal medya hesabında koronavirüs ile ilgili sık sık paylaşımda bulunan Tufan Tükek, bugün sabah saatlerinde attığı tweette "Her gün yetişmiş, alanında uzman hekim arkadaşlarımızın covid nedeniyle vefat haberlerini alıyoruz. Çok üzgünüm. Allah hepsine rahmet eylesin." ifadelerine yer vermişti.