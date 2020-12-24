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  3. Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüsle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı

Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüsle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüs salgının nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların durumunun çok ağır olduğunu, hastalığın son 2 aydır daha agresif seyrettiğini ifade ederek," Akciğerler bir türlü normale dönmüyor. Ölüm oranları da ona paralel yükseliyor." dedi.

Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüsle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamaların ardından vaka sayılarında yaşanan düşüşler Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine yansırken İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, hastalıkla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Tükek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu dönemde yoğun bakımda yatana hastaların durumunun çok ağır olduğunu kaydetti.

Tükek, "Bu dönem yoğun bakımda yatan hastalar çok ağır. Özellikle son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor. Akciğerler bir türlü normale dönmüyor. Ölüm oranları da ona paralel yükseliyor. Virüsün RNA dizilimini çok daha fazla merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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