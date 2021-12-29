Prof. Dr. Tufan Tükek’ten Omicron varyantına ilişkin kritik uyarılarda bulundu! Kısıtla ve uzaktan eğitim geri mi geliyor?

Alışıla gelmişin dışında bir hızla yayılmaya devam eden Omicron varyantına ilişkin Prof. Dr. Tufan Tükek, altı çizilesi açıklamalarda bulundu. Varyantın tehlikesine bir kez daha dikkat çeken Tütek, vaka sayılarında artış olur ve ölüm rakamlarında büyüme görülürse, kısıtlamaların tekrar getirilebileceğine dikkat çekti. Tütek, tünelin ucunda ışık görülmezse kısıtlamaların tekrar gündeme geleceğini söyledi.

"KISITLAMALAR GERİ GELİR"

Salgına ilişkin açıklamalardan bulunan Prof. Dr. Tükek, vakaların önüne geçilemezse kısıtlamalar yeniden gündeme gelir diyerek, “Şahsi görüşüm kısıtlama olursa da çok geç dönemde olur. Biz uzun süre deneriz bu hastalıkla yaşamak nasıl oluyor, gözlemleriz diye düşünüyorum çünkü biz Avrupa’dan sağlık sistemi açısından baya ayrışıyoruz. Bunu çok net gördük, bizim sağlık sistemimiz hakikaten bizi uzun süre idare edebilecek düzeyde. Kapanma kriteri nedir; bir ölüm oranlarının çok yüksek olması ki onun da nedeni sağlık sisteminin çökmesi önemli bir kriter. Bütün hastanelerimiz dolar, taşar artık hastaneler alarm vermeye başlar, sinyaller kötü yönde olur. Artık işin ucundan tutulmaz hale gelir, ışık görülemez tünelde o zaman artık kısıtlamaya gidilir. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi pek düşünülmeyen bir şey şu anda bence de şu anda gerek yok” ifadelerini kullandı.

UZAKTAN EĞİTİM KAÇINILMAZ SON

Prof. Dr. Tükek, eğitimde uzaktan eğitime geri dönüşün olabileceğini söyledi. Süreç bu şekilde ilerlerse online eğitimin kaçınılmaz olacağına vurgu yapan Tükek, “Üniversite eğitimi; online bir seçenek. Çok da güzel uygulandı geçen sene, salgın bu seyirde devam eder, üniversite öğrencileri arasında bu şekilde artmaya devam ederse gerçekten gündeme gelir. Öğrencilerimizin sık enfeksiyon geçirmeleri, derslere devamının aksaması zaten bunu doğal olarak gerektirir. Şu anda da ona doğru bir gidiş var gibi gözüküyor maalesef. Öğrencilerimizde o şekilde artışlar görürsek biz de eğitime online devam edebiliriz. Liselerde, ilkokullarda da vaka sayısı artar bunun önüne geçilemez hale gelirse o zaman orada da özellikle Omicron dalgasıyla birlikte influenza da şu an çok aktif dolayısıyla şu dönem geçene kadar belki kısa bir süre online’a dönülebilir. Bize başvurular 3 kat arttı. Şu anda salgını en yoğun yaşadığımız dönemlere yakın dönemdeyiz. Hastane bazında hissetmiyoruz ama başvurular bazında hissediyoruz. Günlük binden fazla başvuru var bu normal zamanlarda 300 kişi falan oluyordu” ifadelerine yer vererek, uzaktan eğitimin yeniden uygulanabileceğine dikkat çekti.

YILBAŞI KUTLAMALARI

Yılbaşı kutlamaları ile birlikte, vaka sayılarında ciddi bir artış görüleceğini söyleyen Tetik, “Avrupa’da da en büyük sorunlardan bir tanesi şu anda onlar da kara kara düşünüyor. Çünkü yılbaşı insanların hep bir araya geldiği ve gelmek istediği bir dönem Avrupa’da, Türkiye’de de aynı şekilde yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar başladı. Bu zaten vaka sayısını patlatacağı belli, çok net. İnsanlara bunları yapmayın demek ne kadar etkili oluyor? Tavsiyelere uyumun yarıya, hatta daha aza indiğini görüyoruz. İnsanların yeni yıl kutlamalarını engellemek çok mümkün gözükmüyor. Tavsiye niteliğinde çok dikkatli olmalarını önerebiliriz ama şu gerçek; Kurban Bayramı’nda nasıl bir patlama yaşamıştık, insanlar birbirini ziyaret etmişti. Bu yılbaşında da bir tane virüs yeterli, bir virüs girdiği zaman 30 kişi varsa 30’u da enfekte olur. O derece kötü bir virüsle şu an karşı karşıyayız maalesef. Bu virüs olmasaydı aşağı yönlü hareket hakikaten Türkiye için olumluydu. Deltayla birleşip daha ağır hastalık yapabilir hale gelebilir o da korkutucu bir gelişme bize düşen şu an için virüsün çoğalmasını engellemek. Şu anda gençler dahil herkes, ağır geçirebilir. Biz tedbirli olacağız, dikkat edeceğiz” şeklinde konuştu.