Prof. Dr. Uğur Bilge ilçe denetimlerine devam ediyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İnönü İlçesi'ndeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Bilge, İnönü İlçesi'ndeki sağlık kuruluşları ile Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını inceleyerek müdürlerinden bilgiler aldı. Sağlık personellerinin hal ve hatırını sorarak taleplerini dinleyen Prof. Dr. Uğur Bilge, ilçelerdeki hizmet binalarının fiziki şartlarıyla birlikte kullanılan tıbbi cihazlara da bakıp, daha önce tespit edilen eksik ve noksanların giderilmesi aşamalarını yerinde gördü. Bilge, sağlık kuruluşlarında karşılaşmış olduğu hastalarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve hastalarla yakından ilgilenip taleplerini dinledi. Sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerden memnun olan hasta, hasta yakınları ve çalışan sağlık personelleri Uğur Bilge'ye teşekkür ettiler.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge, Daha sonra İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)