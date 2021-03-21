Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi, "Karantinalara gerek kalmayacak"

Reuters'ta yer alan habere göre, BionTech firmasının kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin dünyanın savaştığı koronavirüs salgını, mutasyon ve karantina süreci hakkında açıklamalarda bulundu. ABD ve Avrupa'da karantinaların biteceğini düşündüğünü belirten Şahin mutasyonun gerçekleşeceğini ancak bunun korkulacak bir şey olmadığını söyledi.

"KARANTİNALARA GEREK KALMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Şahin, aşılama süreci yavaş ilerlese de salgının kontrol altına alınması konusunda "iyimser" olduğunu ifade ederek, "Avrupa ve ABD'de yazdan sonra karantinalara gerek kalmayacağını düşünüyorum" dedi.

"MUTASYONLAR OLACAK AMA BİZİ KORKUTMAYACAK"

Yaz sonuna kadar Almanya'nın yüzde 70'inin aşılanmış olacağını belirten Şahin, "Düşük şiddetli vaka kümeleri olacak. Mutasyonlar olacak ama bizi korkutmayacak" sözlerini kullandı.

Türkiye'ye gönderilecek 4,5 milyon doz aşı ile ilgili konuşan Şahin, "Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işleri yapmak zorundaydık, bunlar geçen hafta tamamlandı. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz" diye kaydetti.