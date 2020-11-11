Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci dünyayı kurtaracak! İşte yaptıkları aşının fiyatı
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci dünyayı kurtaracak! İşte yaptıkları aşının fiyatı
Tüm dünyanın umudu olan Türk çift Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin geliştirdikleri koronavirüse karşı koruyuculuğu yüzde 90 olan aşının fiyatı da açıklandı. Pfizer ve BioNTech'in değerinin altında satışa sunacağı iki doz uygulanacak aşıyla ilgili tüm bilgileri biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...