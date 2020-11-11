Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci dünyayı kurtaracak! İşte yaptıkları aşının fiyatı Tüm dünyanın umudu olan Türk çift Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin geliştirdikleri koronavirüse karşı koruyuculuğu yüzde 90 olan aşının fiyatı da açıklandı. Pfizer ve BioNTech'in değerinin altında satışa sunacağı iki doz uygulanacak aşıyla ilgili tüm bilgileri biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

1 24 Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasıyla şirketin kurucuları arasında yer alan Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci de insanlığa umut olan bir başarıya imza atmış oldu.