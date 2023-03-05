Prof. Dr. Ülkü Doğanay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ülkü Doğanay'ın biyografisi

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu, siyaset bilimci Prof. Dr. Ülkü Doğanay , katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Ülkü Doğanay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Prof. Dr. Ülkü Doğanay'ın biyografisi.