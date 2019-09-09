Prof. Dr. Ünsaçar: "Konya, makine sanayisinde ülkenin lokomotifi"

Konya'da makine sanayi konusunda değerlendirmelerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Ünsaçar, "Konya, tarımsal makine ve ekipman üretiminde Türkiye lideri, metal işlemede Türkiye pazarının yüzde 45'ine hakim, araç üstü ekipmanda Türkiye pazarının yüzde 70'ine sahip ve savunma sanayisinde Türkiye'de ilk beştedir" dedi.

Konya'nın yaklaşık 45 bin KOBİ ile Türk ekonomisinin en dinamik şehirlerinden biri olduğunu söyleyen KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Ünsaçar, 9 organize sanayi bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi ile gelişmiş bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirtti. Ünsaçar, "İstihdam oranı yüzde 52.1, iş gücüne katılım oranı yüzde 55.5, işsizlik oranı yüzde 6.2 olan Konya sanayi belli tür ürünlere dayalı olmayıp oldukça geniş bir sektörel alanda üretim yapılmakta, diğer bir ifade ile makine sanayisinden kimyaya, tekstilden otomotiv yedek parçaya, elektrik-elektronikten gıdaya, ambalajdan kağıt sanayisine kadar oldukça değişik üretim alanlarında faaliyet göstermektedir" dedi.

"Araç üstü ekipmanda Konya, Türkiye pazarının yüzde 70'ine sahip"

Konya'nın başta savunma sanayi olmak üzere birçok sektörde lider olduğuna değinen Ünsaçar, "Tarımsal makine ve ekipman üretiminde Türkiye lideri, metal işlemede Türkiye pazarının yüzde 45'ine hakim, araç üstü ekipmanda Konya, Türkiye pazarının yüzde 70'ine sahip ve savunma sanayisinde Türkiye'de ilk beştedir. Bu güçlü sanayi yapısı ile Konya'nın ihracatı 38 ilimizin toplamından fazladır. Konya, 2018'de 1,8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye 13'üncüsüdür. İmalat sanayisi ihracat payının toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 93,3'tür" şeklinde konuştu.

"İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 196'dır"

Sadece Konya ve çevre illerin makine sanayisi göz önüne alındığında uzun yıllar istihdamda problemler yaşanmayacağını aktaran Ünsaçar, "Konya ithalatta 2018'de 908 milyon dolar ithalat ile Türkiye 18'incisidir. Konya'nın dış ticaret fazlası yaklaşık 877 milyon dolardır. En fazla dış ticaret fazlası veren 6. il konumundadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 196'dır. Yani güçlü sanayi yapısı ve sanayi ürünlerinin üretimi sayesinde ihracatı, ithalatının yaklaşık iki katıdır. Konya sanayisinin yukarıda özetlenen başarı tablosunda büyük katkıları olan makine mühendisliği, en kadim mesleklerden biri olarak, haklı gururunu ve itibarını daha nice yıllara taşıyacaktır. Sadece Konya sanayisi dikkate alınarak bile makine mühendisliği mesleğinin iş bulma ve istihdam açısından gelecek on yıllar boyunca problem yaşamayacağı görülebilir. KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü; sanayisinin içinden gelen öğretim elemanları ile sanayinin ihtiyaçlarını doğru değerlendirerek yürüttüğü eğitim ve öğretim faaliyetleri sonucu, "İş arayan değil işte aranan" makine mühendisleri yetiştirmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin üçte biri İngilizce olarak yürütülen bölümden mezun olan makine mühendisleri Konya sanayisi dışında Türkiye'nin en itibarlı kuruluşlarında ve yurt dışında da kolayca iş bulabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA