Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Başörtülü psikolog, psikiyatrist, PDR uzmanı meslek etiğine aykırıdır" dedi, ortalık karıştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen, Arman Çağlayan'ın YouTube'da yayımlanan Zor Ama Yine De Sor programına konuk oldu. Geçmişte yaptığı "Başörtülü rehber öğretmen olamaz" ifadesi sonrası gelen tepkileri değerlendiren Prof. Dr. Üstün Dökmen, çarpıcı ifadeler kullanırken sözleri sosyal medyada tepki aldı.

GEÇMİŞTE YAPTIĞI AÇIKLAMA İÇİN KONUŞTU

Üstün Dökmen, "Bir eczacı, başörtülü, tesettürlü olabilir. Bence sakınca yok. Mimar olabilir, inşaat mühendisi kadın olabilir. Öğretmen olur mu? Milli Eğitim izin verdiği için başı örtülü, öğretmen olabilir. Birtakım mesleklerde başörtülü olabilir. Hakime, savcıya karışmıyorum, benim alanım değil. Fakat başörtülü psikolog, psikiyatrist, PDR uzmanı meslek etiğine aykırıdır" dedi.

"PSİKOLOG NÖTR OLMAK ZORUNDA"

Armağan Çağlayan'ın "Neden hocam?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Dökmen şunları söyledi: "Psikolojide, psikoloğun karşısındaki kişiye karşı nörotik davranış içinde olması, empati kuruyor olması gerekiyor. Siz danışansınız, ben sizinle görüşmeye yapıyorum. Sizinle empati kurmam gerekiyor. Benim sizinle empati kuruyor olmam için size nörotik davranmam gerekiyor. Eğer size nörotik davranamazsam, empati kuramazsam sempati duyarım."

"Özdeşim kurarım. Danışanımla özdeşim, sempati kurarsam o artık psikolojik danışmanlıktan çıkar. Komşu teyze, komşu amca sohbetine döner. Objektif olmam gerekiyor. Bizim insanımız bilmiyor. Meslek etiği şudur. Psikolog, psikiyatrist, PDR'ci dini, siyasi, takım simgesi, milli simge kullanamaz. Psikolog nötr olmak zorunda. Başörtüsü olduğu zaman ben nötr değilim. Bu benim dünya görüşüm var demektir. Danışmaya giren kişi ya sempati duyar yada antipati duyar. Meslekten olmayan, bu konuda kafası çalışmayanlar bunu anlamıyorlar. "

GELEN TEPKİLER

Üstün Dökmen'in açıklamalarına gelen yorumlardan bazıları şöyle:



- Üstün Dökmen gibi reziller başörtülü bir psikoloğun danışanına karşı nötr olamayacağını düşünürler, ama başı açık bir psikoloğun başörtülü bir danışanına nötr olup olmamasını umursamazlar bile. Çünkü başörtülü kadınlar onlar için ikinci sınıf vatandaşlardır.





- Meslek etiği dediğiniz şey karakterle ilgilidir, bu mesleğin asıl etiği insanları inançlarına ve yönelimlerine göre yargılamamaktır. Etiği çiğneyerek bizi açık ya da kapalı olmamıza göre yargılayan, şekillere sokan, sınıflandıran Sayın Üstün Dökmen'in kendisidir.



- Üstün Dökmen’in başörtülü psikolog, psikiyatr ve psikolojik danışman olmaz açıklaması ‘Önyargılı’ bir davranıştır.





- Prof. Dr. Üstün Dökmen'in başörtülü rehber öğretmenler, psikologlar ve psikiyatristlerle ilgili bilim insanına yakışmayan ve haddini aşan konuşmasını kınıyorum.



- Kendi düşüncesi, ama yanlış... Ne alakası var. Açık ya da kapalı ne fark eder ? Olmamış yakışmamış Üstün Dökmen'e üzüldüm...





- Bu etik kriter neden yalnızca dinî tercihlerle sınırlı?

Bu argümana göre kültürel, sosyolojik, politik tercihler, sosyo-ekonomik statü de benzer empati & sempati durumlarına sebep olabilir.

Felsefî açıdan tutarsız ve saçma bir yaklaşım Üstün Dökmen'inki.