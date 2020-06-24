Prof. Dr Yamanel açıkladı: ''Dondurulmuş gıdalarda virüs tehlikesi var''
Dondurulmuş gıdalarda koronavirüsün potansiyel olarak yaşayabileceğini belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, vatandaşların dondurulmuş gıdaları çözdükten sonra iyice pişirip daha sonra tüketmeleri gerektiğini söyledi.
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24 Haziran 2020 Çarşamba 16:01
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