Prof. Dr. Yesari Karter Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde

SANKO Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yesari Karter'i güçlü hekim kadrosuna kattı.

Prof. Dr. Yesari Karter, 1964 yılında Eskişehir'de doğdu. 1981 yılında Kadıköy Maarif Koleji'nden mezun oldu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Karter, Nisan 1993'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladı.

Aynı yıl Yardımcı Doçentlik eğitimini aldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1998 yılında Doçent, Kasım 2004'te ise Profesör oldu.

Prof. Dr. Karter, 2014 yılında emekli oldu ve kurulan vakıf üniversitelerinde danışman olarak görev yapmaya başladı. 2015-2019 yıllarında iki vakıf üniversitesinin kuruluşunda bulundu.

Mesleki ve idari deneyimi

Prof. Dr. Yesari Karter, 1993- 2014 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı İngilizce Bölümünde Öğretim Üyeliği ve poliklinik şefliği yaptı. 1987- 1993 yıllarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.

Prof. Dr. Karter, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde bulunduğu süre içinde özellikle hipertansiyon, beyaz önlük hipertansiyonu, maskeli hipertansiyon, diyabet, kolesterol hastalıkları ve obezite ile ilgilendi. Bu hastalıkların birlikte görüldüğü metabolik sendrom tablolu hastalık grubu üzerinde çalışıp, metabolik sendrom tanılı hastalık grubunun tanı, tedavi ve takibi ile ilgilenen Prof. Dr. Karter, bu alanlarda uluslararası dergilerde çok sayıda makale yazdı ve birçok uluslararası toplantıya davet edildi. Prof. Dr. Karter'in yayınları birçok hipertansiyon dergi ve kitaplarında kaynak olarak kullanıldı.

Ayrıca İAS (İnternational Atherosclerosis) ve OMNIC grubu üyeliği bulunan Prof. Dr. Karter, yurtdışında yayınlanan altı farklı derginin editörlüğünü yapmaktadır. Yurtdışı kaynaklı çok sayıda dergide hakemlik de yapan Prof. Dr. Karter'in yayınları 500'den fazla uluslararası dergide ve Google'da kaynak olarak kullanılmaktadır.

SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği'nde Prof. Dr. Yesari Karter'in yanı sıra, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ziya Şahin, Uzm. Dr. Lütfi Baran ve Uzm. Dr. Dilek Sarsu da hasta kabul ediyor.

SANKO Üniversitesi Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Kaynak: İHA