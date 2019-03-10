Prof. Dr. Yunus Özger; “Abdülhamid Han depremzedelere kendi parasıyla destek vermiştir”

Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu'nda konuşan Prof. Dr. Yunus Özger, 1984 yılında Marmara Bölgesi'nde yaşanan depremde maddi zarar gören vatandaşlara Abdülhamid Han'ın kendi parası ile yardım ettiğini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu'nda, tarihsel akış içerisinde Kocaeli'ndeki sosyal ve ekonomik faaliyetler ele alındı. Çoban Mustafa Paşa Salonu'nda gerçekleşen oturumda Bozok Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yunus Özger, 1894 depreminin İzmit'in sosyal ve ekonomik yapısına etkisi hakkında bilgiler aktardı. Fevziye Cami, Çuval Fabrikası ve özellikle birçok okul depremde hasar aldığını kaydeden Özger, depremden zarar gören vatandaşlara dönemin padişahı Sultan Abdülhamid tarafından kendi parasıyla yüklü miktarda bağışta bulunduğunu ifade etti.

Tarihinden birçok deprem felaketi yaşayan İzmit hakkındaki sunumunda önemli ayrıntılar sunan Özger, "19. yüzyılda Marmara Bölgesi'nde 10 Temmuz 1894 Salı günü çok yıkıcı bir deprem meydana gelmiştir. Dönemin padişahı Sultan Abdülhamid Han, tarafından verilen talimat doğrultusunda yapılan araştırmalarda depremin merkezi bugün ki Yalova civarı olduğu tespit edilmiştir. O dönemki belgelere bakıldığında depremi yaşayanlar ilk önce 5 saniyelik hafif bir sarsıntının daha sonra da asıl yıkıcı olan sarsıntının meydana geldiğini belirtilmektedir" dedi.

Prof. Dr. Yunus Özger, deprem sonrasında görevlendirilen yöneticilerin İzmit, Yalova ve Sakarya gibi illerde inceleme yaparak başkent İstanbul'a bilgiler verdiğini belirterek" İzmit acısından bakıldığında Fevziye Cami, Çuval Fabrikası ve özellikle birçok okul depremde hasar almıştır. Fevziye Camii 4 yıl içerisinde ancak tamir edilmiştir. O dönemde depremden zarar gören vatandaşlara yardım kampanyası için bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyonun başında Sultan Abdülhamid Han bulunmaktadır. Kendisi de bu kampanyaya kendi parasıyla bağışta bulunarak destek vermiştir" diye konuştu.

Bozok Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Erdal ise Osmanlı Devleti'nin sanayileşmesinde gayrimüslim kişilerin öncülüğünü öne çıkararak Hereke Kumaş Fabrikası'ndaki önemli rollerinden bahsetti. Polis Akademisi'nden Doç. Dr. Yücel Yiğit ise Seka Kağıt Fabrikası'nda önemli roller alan Güstav Hoppe'nin 1949 yılında Türk vatandaşlığına geçiş sürecine kadar gelişen olayları aktardı.

Kaynak: İHA