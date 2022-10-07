Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Yusuf Tuna'nın biyografisi

Merkez Bankasının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bankamızın acı kaybı...Para Politikası Kurulu Üyemiz değerli akademisyen Prof. Dr. Yusuf Tuna vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanılarak Prof. Dr. Yusuf Tuna'nın vefatı duyuruldu. Peki Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

PROF. DR. YUSUF TUNA KİMDİR? NERELİ? YUSUF TUNA BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Yusuf Tuna, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesidir. 1959 senesinde Trabzon’da dünyaya geldi.1981 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1984 yılında İktisat Yüksek Lisans Programını, 1988 yılında ise İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Programını tamamladı. 1991 yılında doçent, 1997 yılında profesör unvanını aldı.

Çalışma hayatına 1977 yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde başlayan Tuna, 1980-82 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığında görev yaptı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Belgesine sahip olan Tuna, 2003-2004 yıllarında TMSF Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2009 yıllarında ise BDDK Kurul Üyesi olarak görev yaptı.

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Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapan Tuna’nın, 4 tane yayımlanmış kitabı,5 yayımlanmış kitap bölümü ve pek çok akademik makalesi bulunmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babası olan Tuna, 13 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır.

YUSUF TUNA KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Merkez Bankasından yapılan açıklamada Yusuf Tuna'nın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi. 07 Ekim 2022 tarihinde hayatını kaybeden Tuna, 63 yaşındaydı.