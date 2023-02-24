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Prof. Dr. Zakir Avşar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Zakir Avşar'ın biyografisi
Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Zakir Avşar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezundur, mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Zakir Avşar'ın hayat biyografisi.
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