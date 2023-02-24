Prof. Dr. Zakir Avşar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Zakir Avşar'ın biyografisi

Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar televizyon ve katıldığı diğer programlarda çeşitli konularda yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Zakir Avşar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırmaya başladı. İşte Prof. Dr. Zakir Avşar'ın biyografisi.