Prof. Dr. Ziyadin Çakır kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Ziyadin Çakır'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Bilgin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Prof. Dr. Ziyadin Çakır kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ziyadin Çakır'ın hayat biyografisi.

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PROF. DR. ZİYADİN ÇAKIR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı'dır. Doktorasını İTÜ Jeofizik Mühendisliği bölümünde yapmıştır.

Prof. Dr. Ziyadin Çakır Lisans eğitimini 1991 yılında Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Ardından yüksek lisansını 1996 yılında İngiltere'de yer alan Bristol Üniversitesi'nde yapmıştır. Daha sonrasında ise bütünleşik doktorasını Institut de Physique du Globe üniversitesinde, doktorasını ise İTÜ Jeofizik Mühendisliği bölümünde yapmıştır.

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İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde 2006 yılında Yardımcı Doçent ve 2011 yılında Doçent olan Ziyadin Çakır, 2016 yılında Profesör olmuştur.

2018 yılında ise İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olmuştur.

Prof. Dr. Ziyadin Çakır'ın kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık. siz değerli okuyucular bir bilgiye sahip iseniz yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.