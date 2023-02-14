Prof. Dr. Ziyadin Çakır kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Ziyadin Çakır'ın biyografisi

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Ziyadin Çakır yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Ziyadin Çakır kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ziyadin Çakır'ın hayat biyografisi.

YAYINLAMA
Google News
Prof. Dr. Ziyadin Çakır kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Ziyadin Çakır'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Bilgin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Prof. Dr. Ziyadin Çakır kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ziyadin Çakır'ın hayat biyografisi.

PROF. DR. ZİYADİN ÇAKIR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı'dır. Doktorasını İTÜ Jeofizik Mühendisliği bölümünde yapmıştır.

Prof. Dr. Ziyadin Çakır Lisans eğitimini 1991 yılında Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Ardından yüksek lisansını 1996 yılında İngiltere'de yer alan Bristol Üniversitesi'nde yapmıştır. Daha sonrasında ise bütünleşik doktorasını Institut de Physique du Globe üniversitesinde, doktorasını ise İTÜ Jeofizik Mühendisliği bölümünde yapmıştır.

Prof. Dr. Ziyadin Çakır kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir?

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde 2006 yılında Yardımcı Doçent ve 2011 yılında Doçent olan Ziyadin Çakır, 2016 yılında Profesör olmuştur.

2018 yılında ise İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olmuştur.

Prof. Dr. Ziyadin Çakır'ın kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık. siz değerli okuyucular bir bilgiye sahip iseniz yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Aykut Akgün kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Aykut Akgün'ün biyografisi
Prof. Dr. Aykut Akgün kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Aykut Akgün'ün biyografisi
Prof. Dr. Ferhunde Öktem kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Ferhunde Öktem'in biyografisi
Prof. Dr. Ferhunde Öktem kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Ferhunde Öktem'in biyografisi
Prof. Dr. Samet Arslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Samet Arslan'ın biyografisi
Prof. Dr. Samet Arslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Samet Arslan'ın biyografisi
Arda Erdoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan'ın biyografisi
Arda Erdoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan'ın biyografisi
Son Haberler
Daniel Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dos Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dos Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Magnus Breitenmoser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Breitenmoser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Magnus Breitenmoser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Breitenmoser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Bertone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Bertone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Bertone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Bertone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandre Jankewitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Jankewitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandre Jankewitz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Jankewitz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Prof. Dr. Tamer Aker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Tamer Aker'in biyografisi
Prof. Dr. Tamer Aker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Tamer Aker'in biyografisi
Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun biyografisi
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Prof. Dr. Ali Koçak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Ali Koçak'ın biyografisi
Prof. Dr. Ali Koçak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Ali Koçak'ın biyografisi
Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel evli mi?
Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, nereli? Çağla Şıkel evli mi?
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?