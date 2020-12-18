Prof. Ebubekir Sofuoğlu'ndan skandal sözler: ''Çocuklarınızı tek başına üniversiteye göndermeyin''
Geçtiğimiz günlerde Akit TV'de Derin Kutu programında konuşan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler için kullandığı 'fuhuş evi' tanımlamasından ardından daha önceden TV264'deki bir açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Sofuoğlu'nun tepki çeken o konuşması ekrana böyle yansıdı.
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18 Aralık 2020 Cuma 11:24
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