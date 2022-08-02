Prof. Esin Şenol'a ölüm tehditleri! Kapısının önüne yarılmış dana dili bıraktı! O kişinin sosyal medya paylaşımları "Psikopatlık" dedirtti!

Koronavirüs salgınına ilişkin bilgileri vatandaşa duyuran ve uzun bir süredir aşı karşıtlarının hedef odağında olan Prof. Dr. Esin Şenol, ölüm tehdidi aldığını ve ofisinin kapısına 2 tane yarılmış dana dili bırakıldığını sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Şenol, olayın ardından, emniyete başvurarak koruma talebinde bulundu.

BAŞINDAN GEÇENLERİ BİR BİR ANLATTI

Prof. Dr. Esin Şenol, son yaşadığı olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ofisinin kapı önüne iki adet dana dili bırakıldığını söyleyen Şenol yaşadıklarını şöyle anlattı:

"29 Temmuz 2022 tarihinde akşam üzeri ofisimin bulunduğu binaya girdiğimde, yanda bulunan otopark görevlisi, 'Hocam, Avcı adlı bir hastanız size selam söyledi, beyaz bir Clio araba' notunu iletti. Ardından ofisimdeki sekreterim ve bina görevlisi, benim bulunduğum katın merdivenlerine bırakılmış 2 adet dana dili bulduklarını, fotoğraflayıp sonra attıklarını söyledi. Binanın altında bulunan kafe görevlileri de bir hastamın bana 2 limonata yollattığını, kendi bırakmak istememe nedeni olarak 'Esin hoca böyle şeyleri sevmez' dediğini iletti.

İlgili şahsın sosyal medya aracılığıyla da paylaştığı cinayete hazırlık vurguları ve çeşitli tetikçiler eliyle planlandığı izlenimini güçlendiren girişimin, o gün oraya geç bir saatte uğramam nedeniyle bertaraf edilmiş olduğumu anlıyorum. Bu kan dondurucu planlı cinayet girişimi, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi konuyla ilişkili takipleri olması gereken bakanlık ve mercilerin ben ve birkaç bilim insanına yapılan tüm şiddet dolu tacizlere seyirci kalırken ve yargı suç kabul edip izlemezken olmaktadır.

Daha önce defalarca basın paylaştı, bizler anlattık ama seyredildi. Kişi hakkında emniyet birimleri gerekli işlemleri başlatarak harekete geçmiştir. İlişkili bulunduğu tüm grupların araştırılmasını konunun organize olabileceğini bildirdik. Ben koruma talebinde bulundum.

Bunun yakın bir fiziksel tehdit olduğunu algıladım. Uzun süredir AŞI KARŞITI; PLANDEMİKÇİ hesaplardan tehdit alıyor ve suç duyurularında bulunuyorum. Ancak bizim yaptığımız suç duyuruları 'ifade özgürlüğü' ya da 'adres bulunamadı' şeklinde karşılık buluyor.

Karakola suç duyurusunda bulunmaya gittim. Bina ve otoparktaki kameralar izlenerek ilgili kişinin sosyal medyada Op.Dr.Mustafa Yücel olarak ve sahte doktor olarak bilinen, Büyük Uyanış Derneği üyesi kişi olduğu saptanıldı.

Sosyal medya hesabı emniyet tarafından takibe alındı. Ekte tüyler ürpertici paylaşımları var.