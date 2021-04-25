Gazeteci Erk Acarer'in sosyal medyada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek yaptığı paylaşıma Soylu'nun cevap vermesi üzerine çıkan tartışmaya Prof. Dr. Kemalettin Aydın da katıldı. Bakan Soylu'ya zehir önerek Aydın'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem olunca internet kullanıcıları da arama motorlarında, Prof. Kemalettin Aydın kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Süleyman Soylu'ya ne dedi? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

PROF. KEMALETTİN AYDIN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

10 Mayıs 1962 tarihinde, Gümüşhane'nin Torul ilçesinde doğan 59 yaşındaki Kemalettin Aydın, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi mezunudur.

İhtisasını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında KTÜ Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliği, Tıp Eğitimi AD Kurul Üyeliği, İdarecilik ve İhale Komisyon Üyeliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Değerlendirme ve Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Birliği Ortak Projelerinde Danışman Üyelik ve Araştırmacılık, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği, Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği Başkanlığı, Trabzon, Gümüşhaneliler Derneği ve Gümüşhanespor Başkan Yardımcılığı, Zigana Köyü Turizm Derneği Kurucu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yaptı.

Yazar olmasının yanı sıraTBMM XXIII., XXIV. ve XXV. Dönem Gümüşhane Milletvekilidir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

PROF. DR. KEMALETTİN AYDIN, SÜLEYMAN SOYLU'YA NE DEDİ?

Erk Acarer'in sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek çeşitli ithamlarda bulunması üzeirne Bakan Soylu da konuya ilişkin cevap verid. Bu cevabı alıntılayarak konuya ilişkin yorum yapan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Bakan Soylu'ya bir zehir maddesi oalrak bilinen striknin önerdi. Prof. Dr. Aydın, paylaşımında, "Soyun ve sülalen ile gurur duyuyoruz sayın Soylu bakanım; paçana dalanların ödülü onlara cevap değil striknin (C²0 H²² N² O²) olmalı" ifadelerini kullandı.

STRİKNİN NEDİR?

Striknin, Nux vomica ağacından üretilen zehirli madde. Hayvan hakları kuruluşlarının karşı çıkmasına kadar sokak hayvanlarının itlafında kullanıldı. Organik hücreleri bozarak harâb eden zehirli bir alkaloid olan Striknin az miktarda kullanıldığında tıpta ilâç olarak istifâde edilir.