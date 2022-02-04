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  3. Profesör Doktor Olcay Neyzi kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Olcay Neyzi'nin biyografisi...

Profesör Doktor Olcay Neyzi kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Olcay Neyzi'nin biyografisi...

Profesör Doktor Olcay Neyzi'nin vefatının hemen ardından, Profesör Doktor Olcay Neyzi kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? soruları merak konusu oldu. İşte, Olcay Neyzi'nin biyografisi...

Profesör Doktor Olcay Neyzi kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Olcay Neyzi'nin biyografisi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından Profesör Doktor Olcay Neyzi'nin vefatını duyurmasının ardından, Profesör Doktor Olcay Neyzi kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? soruları merak konusu oldu. Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdi. İşte, Olcay Neyzi'nin biyografisi...

Profesör Doktor Olcay Neyzi kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Olcay Neyzi'nin biyografisi...

PROFESÖR DOKTOR OLCAY NEYZİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, OLCAY NEYZİ'NİN BİYOGRAFİSİ...

Olcay Neyzi, 27 Temmuz 1927 tarihinde dünyaya geldi. Türk siyasetçi Ahmet Şükrü Ataman'ın kızıdır. 1979-94 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü görevlerini üstlendi. Aynı dönem, Olcay Neyzi, İstanbul Tıp Fakültesinde Kadın ve Çocuk Araştırma ve Eğitim Birimi"'nin kurulmasına önderlik etti. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü bünyesinde Aile Sağlığı Anabilim Dalı'nın kurulmasında görev aldı.

94 yaşında hayatını kaybetti.

 

Profesör Doktor Olcay Neyzi kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Olcay Neyzi'nin biyografisi...

ÖDÜLLERİ

2017 Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü

Profesör Doktor Olcay Neyzi kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Olcay Neyzi'nin biyografisi...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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