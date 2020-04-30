Profesör, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de meydana gelen trafik kazasında, KBB Uzmanı Prof. Dr. Burak Erdamar hayatını kaybetti.

Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy istikametinde motosikletiyle seyreden ve özel bir hastahanede kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Burak Erdamar, yolun sağında duran bir araca çarptı.

Yaralanan Erdamar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Prof. Dr. Erdamar, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Kaynak: AA