Profesöre son görev

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 7'nci kattaki evinin balkonundan düştüğü yerde yaşamını yitiren Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu'nun (51) cenazesi, toprağa verildi. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu, yürütülen soruşturma sonunda belirlenecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu, dün saat 23.30 sıralarında Evka-3 Mahallesi'ndeki apartmanın 7'nci kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. Köroğlu'nun apartmanın bahçesine düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Profesörün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNTİHAR MI KAZA MI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, apartman dairesinde ve Köroğlu'nun düştüğü yerde incelemeler yaptı. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunun, soruşturmanın tamamlanmasının ardından netleşeceği belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaşamını yitiren Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Prof. Dr. Köroğlu için bugün öğle vaktinde, Bornova'daki Ali Rıza Güven Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Köroğlu'nun gözü yaşlı eşi, Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Özge Altun Köroğlu ile annesi Hadiye Köroğlu'nun yanı sıra, çok sayıda meslektaşı katıldı. Acılı anne ve eş, cami avlusundaki banklara oturarak taziyeleri kabul etti. Köroğlu'nun cenazesi, namazının kılınmasının ve helallik alınmasının ardından, Naldöken Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

DHA