Progon Maloku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Progon Maloku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Progon Maloku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Progon Maloku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Progon Maloku 27 Ocak 2000 tarihinde Illertissen şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arnavutluk,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Progon Maloku Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Progon Maloku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Progon Maloku'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Progon Maloku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Progon Maloku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Progon Maloku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Progon Maloku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2016 yılında FC Bayern U17

31 Ağustos 2017 yılında Lazio U19

1 Şubat 2019 yılında Heerenveen U21

21 Eylül 2020 yılında SC Kriens

4 Şubat 2022 yılında SC Buochs

30 Haziran 2022 yılında SC Kriens

16 Temmuz 2022 yılında KF Erzeni

2 Şubat 2023 yılında KF Dukagjini

Progon Maloku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Progon Maloku şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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