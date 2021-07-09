Program değiş tokuşu! Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Demet Akalın oldu!

Uzun zamandır Star TV ekranlarında Alişan ile sabah programı sunan Demet Akalın, programın final yapmasının ardından Seda Sayan'ın programa sunucu olması ikili arasında gerginliklere yol açmıştı.

SEDA SAYAN'A MİSİLLEME

Olayın ardından birbirlerine ağır ithamlarda bulunan ve bir daha barışmayacaklarını belirten Demet Akalın ile Seda Sayan cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu olduğunu Instagram hesabından bir fotoğraf yayınlayarak duyuran Demet Akalın, misilleme yaptığı yorumları geldi.

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NE OLMUŞTU?

Star TV'de Alişan'la birlikte sundukları programlarının bittiği gün Seda Sayan'dan "ben başlıyorum" mesajı alan Demet Akalın, şunları söylemişti:

"Seni sever sayarız! 'Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de, 'Sıkıntı yok' dedim. Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler."

Bunun üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu. Sayan ayrıca, "TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce. Sorduğumda 'sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor, komik olmayın. Sizi kovmadılar anlaşmanız bitti" ifadelerini kullanmıştı.