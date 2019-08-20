Proje alanları sahada incelendi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yatırım programına alınan ve proje aşaması devam eden çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Cemal Akın, Başkan Yardımcıları Necmi Balık, Ahmet Kömeç ve Daire Müdürlerinin de katıldığı program ile devam eden ve proje aşamasında olan çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Yardımcılarım Necmi Balık, Ahmet Kömeç, Daire Müdürlerim ve Teknik Personelimiz ile inceleme ziyaretlerinde bulunduk. Yatırım programına aldığımız alanları yerinde inceleyerek eksiklerinin giderilmesi konusunda istişarelerde bulunduk. Bu kapsamda devam eden Yalı İskelesi çalışmalarımızı, Hürriyet Mahallesi'nde yaşam merkezi yapacağımız tahsisi belediyemize ait olan alanı, yine Hürriyet Mahallesi'nde Köy Park Projesini gerçekleştireceğimiz alanı ve bakım ve onarım çalışması yapacağımız Çağlayan Piknik Alanı'nı inceledik. İnşallah kısa zamanda bu alanlarımızın yapımını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Memleketimizi el üstünde tutmaya ve güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA