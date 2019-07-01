‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ katılımcıları sertifikalarını aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi tarafından "2019 Yılı Teknik Destek Programı" kapsamında hazırlanan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) destekli ve merkez kampüste gerçekleştirilen "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" katılımcılara verilen sertifika töreni ile sona erdi.

Törene Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve eğitim gören akademik personel katıldı. Üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan akademisyenlere beş gün boyunca Kalkınma Ajansları ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Projelerinin planlanması, yazılması ve sunulması konularında verilen "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" ile katılımcıların; bölgenin, şehrin ve üniversitenin gelişimine katkıda bulunabilecek projeleri yazma konusunda bilgi ve deneyimlerini arttırılması amaçlandı.

Turizm Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Eğitim Proje Koordinatörü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Büyükgüzel projeye ilişkin yaptığı konuşmada, 5 gün süren eğitimler kapsamında bir projenin nasıl hazırlandığı, aşamalarının neler olduğu, bölgesel kalkınmaya ne gibi katkı sunacağı gibi konularda bilgilendirmenin yapıldığını ifade ederek, eğitim sonunda katılımcıların ulusal ve uluslararası proje yazımlarına hazır hale geldiğini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Çufalı da proje eğitiminin akademik çalışmalardaki önemine işaret etti. Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri desteğiyle hazırlanacak projelerin üniversite-sanayi iş birliği bağlamında kişiye, üniversiteye, şehir ve bölgeye önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Rektörümüz, katılımcılara özellikle TÜBİTAK destekli projelerde yer almalarını tavsiye ederek, kendilerine teşekkür etti.

Tören, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeler hakkında istişarede bulunulması, Rektör Prof. Dr. Çufalı'nın katılımcılara sertifikalarını vermesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA