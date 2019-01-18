Proje eğitimine katılan personele törenle sertifikaları verildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde proje eğitimine katılan personellere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Dumlupınar Kaymakamlığı Zafer Kalkınma Ajansı işbirliği ve protokolü kapsamında, eğitime katılımları dolayısıyla katılım sertifikası almaya hak kazanmış olan kursiyerlerin sertifikaları, Dumlupınar Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen sertifika töreni ile takdim edildi.

Proje eğitimine katılan personellerin, proje kavramını yakından tanımaları ve kendi kurum müdürlükleri ile kalkınma ajanslarının da bir araya gelmesi ve bu yolla kurumlar arası işbirliğinin de geliştirilmesine katkı sağlanması hedefllenen eğitimin sertifika törenine, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, Kurum Amirleri ve sertifika almaya hak kazanan kamu kurumu personelleri katıldı.

Kaymakam Abbasoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Yapılması düşünülen ve hazırlanan tüm projelere gereken desteği vereceğiz.Bunun için kaymakamlık bünyesinden ve resmi kurumlardan proje hazırlayabilecek çalışanları görevlendireceğiz. Proje çalışmasında emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlar ile Zafer Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tören sonunda protokol tarafından sertifika almaya hak kazanan kamu personeline, sertifikaları verildi.

Kaynak: İHA