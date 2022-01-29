Proje Finans Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Proje Finans Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Proje Finans Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Proje Finans Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Proje Finans Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Proje Finans Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Proje Finans Uzmanı Maaşları

Proje Finans Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 13500_TL'dir. En düşük Proje Finans Uzmanı maaşı 9500_TL, En yüksek ise 17500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Proje Finans Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2413.06

Meslek Adı :

Proje Finans Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Finans Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Proje finansman hizmeti verilmesi muhtemel firma ve projeleri araştıran ve bu firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri firmalara sunan, ürün geliştirme ve pazarlama süreçlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Proje Finans Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılan işlerde yöneticilere yardım etmek,

b) Bölüm raporlarını hazırlamak,

c) Günlük şirket/yatırım haberlerini derlemek,

d) Sektör analizi hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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