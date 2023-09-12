Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Projelere Değer Katıyor

Proje kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan, Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi doğrultusunda yeniden yapılandırılan Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi; öğretim elemanlarını ve öğrencileri proje hazırlamaya ve sunmaya teşvik ederek aktif fon kaynaklarını duyurmaya, projelere bilimsel ve teknik destek sunmaya, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmaya devam ediyor.

Yeniden Yapılandırıldı

Üniversiteye yeni bir yol haritası belirlemek, geleneklerine bağlı kalarak çağa ayak uyduracak yeni adımları atmak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik çalışmaları hayata geçirmek ve dünya üniversiteleri rekabet edecek düzeye gelmek amacıyla 2018 yılında vizyon projesi olarak başlatılan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi, getirdiği yeniliklerin yanında var olan birimleri de yeniden yapılandırdı ve bu birimleri çağdaş eğitim modelinin önemli bileşenleri haline getirdi.

Danışmanlık Hizmeti Veriyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite bünyesinde akademik çalışmalara değer katması amacıyla hizmetini sürdüren Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi ile üniversitenin bilimsel araştırma politikaları, stratejileri ve tematik alan öncelikleri doğrultusunda kapasitesini geliştirerek araştırma-geliştirmeye yönelik projeleri teşvik etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Rektör Çomaklı: "Stratejik amaçlarımız doğrultusunda üniversitemizde proje kültürünü geliştirerek öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi proje hazırlamaya ve sunmaya teşvik etmek amacıyla üniversitemiz bünyesindeki Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisimizi yeniden kurguladık. Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Serkan Yıldırım'ın yaptığı ofisimiz; ulusal ve uluslararası projelerde akademik personele destek sağlamakla birlikte, proje teklif çağrıları hakkında birimleri ve araştırmacıları bilgilendirerek ve teşvik ederek ihtiyaç duyulan eğitimlerin organizasyonunu sağlayıp, iş birliği yaparak projelerin hazırlanmasında koordinasyon ve danışmanlık hizmeti veriyor" dedi.

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Rektör Çomaklı: "Proje Başarı Endekslerinde Üst Sıralarda Yer Alıyoruz"

Yeni Nesil Üniversite vizyonu ile yaşadığı yapılandırma sürecinin ardından üniversite için stratejik bir öneme sahip olan Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin ayrıca ikili iş birlikler kapsamında başka kurum ve kuruluşlarca yapılan proje ve ortak çalışma önerilerini değerlendirerek ortak çalışma gruplarının oluşturulmasına da öncülük ettiğini belirten Çomaklı: "Böylelikle üniversitemizin proje faaliyetlerinin nitelik ve nicelik yönünden artmasını sağlamakla birlikte iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla da seminer, panel ve benzeri etkinlikler de düzenliyoruz. Ar-Ge kültürünü yaygınlaştırmak, üniversitemizi proje başarı endekslerinde üst sıralara taşımak, özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik konularında proje sahiplerine, danışmanlık, bilgilendirme ve mentörlük hizmetleri vermek, proje hazırlama, sunma ve yönetimi konularında eğitim çalışmaları yapmak amacıyla yapılandırılan ve bu kapsamda hizmetlerini başarılı bir şekilde sürdüren birimimizi tüm mensuplarımızın faydasına sunuyor, projelerle dolu bir akademik dönem temenni ediyorum" diye konuştu.

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi web adresine ulaşmak için: http://pdo.atauni.edu.tr/

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)