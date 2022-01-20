Proje Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Proje Müdürü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Proje Müdürü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Proje Müdürü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Proje Müdürü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Proje Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 Proje Müdürü Maaşları

Proje Müdürü maaşı ortalama olarak aylık 13375_TL'dir. En düşük Proje Müdürü maaşı 9750_TL, En yüksek ise 17000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Proje Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1323.01

Meslek Adı :

Proje Müdürü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

İmalat, Madencilik, İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnşaat ile ilgili faaliyetleri planlayan, organize ve kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yönetici (İnşaat) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnşaat projelerinin yapımını üzerine alan kurum veya kuruluşlarda veya bunların bir veya birkaç şubesinin faaliyetlerini, kendilerine verilmiş yetkiler dahilinde planlamak, organize etmek, (Bunlara malzeme miktarının ve işin tahminleri de dahildir.) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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