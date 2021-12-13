Proje Satış Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Proje Satış Sorumlusu görev tanımı nedir, Proje Satış Sorumlusu ne iş yapar, Proje Satış Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Proje Satış Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Proje Satış Sorumlusu Tanımı;

Proje satış sorumlusu, görev aldığı firma bünyesindeki projelerin tanıtımı ile satışlarını gerçekleştirerek satış hedeflerine ulaşmak ve müşteri ilişkilerini yürütmekle sorumludur.

Proje Satış Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Proje Satış Sorumlusu Maaşları

Proje Satış Sorumlusu maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Proje Satış Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Proje Satış Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Proje Satış Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Proje Satış Sorumlusu Ne İş Yapar?

Proje Satış Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Proje Satış Sorumlusu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yer aldığı sektöre göre görev tanımı farklılık gösterebilen proje satış sorumlusunun genel sorumlulukları şunlardır;

Müşteri ve firma ziyaretleri gerçekleştirerek proje tanıtımları yapmak,

Proje dahilindeki ürün veya hizmetler için müşteri gereksinimleri doğrultusunda uygun fiyat tekliflerini hazırlamak ve müşterilere iletmek,

Proje satışlarını gerçekleştirmek,

Projenin sipariş aşamasından teslimat aşamasına kadar olan tüm süreçlerini takip etmek,

Mevcut müşteri ilişkilerinin devamlılığını sağlamak,

Müşteri portföyünü geliştirmek için çalışmalarda bulunmak,

Potansiyel müşteriler hakkında araştırmalar yaparak müşteri gereksinimlerini tespit etmek,

Müşteri şikayet veya talepleri doğrultusunda proje ekipleriyle koordinasyon sağlamak ve çözümler üretmek,

Satış sonrası müşteri memnuniyetini sağlamak ve takibini yapmak,

Kurumsal satış ve pazarlama stratejileri doğrultusunda satış hedeflerini gerçekleştirmek,

Pazar araştırmaları ve rakip analizi yapmak,

Sektör trendleri ve gelişmelerini yakından takip etmek,Düzenli satış raporları oluşturmak ve yönetime sunmak.

Nasıl Proje Satış Sorumlusu Olunur?

Proje satış sorumlusu olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Proje Satış Sorumlusunda Olması Gereken Özellikler

Etkili iletişim becerisi sergilemek,

Düzgün bir diksiyona ve ikna yeteneğine sahip olmak,

İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

Çözüm ve sonuç odaklı çalışma becerisi sergilemek,

Erkek adaylar için askerlikten muaf olmak.

Proje Satış Sorumlusu Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Reklam Ve Pazarlama İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Proje Satış Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Proje Satış Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 2431.11 olarak belirlenmiştir

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