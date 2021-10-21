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Proje Yazma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Proje Yazma Elemanı Maaşları ve İş İlanları

Proje Yazma Elemanı çalışılan firmanın alım, satım, üretim, satış ve pazarlama gibi süreçlerinde geliştirilen projelerin, hayata geçirilme aşamalarından sorumlu olan kişidir. Proje Yazma Elemanı maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Proje Yazma Elemanı maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Proje Yazma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Proje Yazma Elemanı Maaşları ve İş İlanları

Proje Yazma Elemanı görev tanımı nedir, Proje Yazma Elemanı ne iş yapar, Proje Yazma Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Proje Yazma Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Proje Yazma Elemanı Tanımı;

Çalışılan firmanın alım, satım, üretim, satış ve pazarlama gibi süreçlerinde geliştirilen projelerin, hayata geçirilme aşamalarından sorumlu olan kişidir

Proje Yazma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Proje Yazma Elemanı Maaşları

Proje Yazma Elemanı maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Proje Yazma Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Proje Yazma Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Proje Yazma Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Proje Yazma Elemanı Ne İş Yapar?

Projelerin başarı ile sonuçlanmasından sorumlu olan proje sorumlusunun bazı görev ve sorumlulukları şöyledir:

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    Tüm proje süreçlerini yakından takip etmek,
    Proje ile ilgili toplantılarda bulunmak,
    Projeyi yöneten ve yürüten ekiple iletişim halinde olmak,
    Projenin teknik dokümantasyonlarını oluşturmak,
    Projede oluşabilecek sorunlara çözüm üretmek,
    Projenin geliştirme, test ve teslimat aşamalarının sorunsuz tamamlanmasını sağlamak,
    Proje müdürüne teknik anlamda proje durumunu raporlamak,
    Proje geliştirme hedeflerini gerçekleştirmek.

Proje Yazma Elemanı Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Büro Destek Elemanları

Proje Yazma Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Proje Yazma Elemanı mesleğinin meslek kodu 4419.04 olarak belirlenmiştir

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