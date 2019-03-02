BALIKESİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sizden ricam, başkan, muhtar seçerken Allah rızası için projeleri, hizmet anlayışını yarıştırın. Allah rızası için birbirinize 'terörist' demeyin. Allah rızası için komşunuzla, kardeşinizle karşı karşıya gelmeyin." dedi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde vatandaşlara seslenen Akşener, dün Balıkesir'de 75 yaşındaki bir şehit babasının ağlayarak yanına geldiğini ve "Millet İttifakı'na rey vereceğim diye bana 'terörist' diyorlar. Ben terörist değilim." dediğini anlattı.

Hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı olmadığını belirten Akşener, "AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, Sayın Erdoğan tepede kalacak ve 4 sene hizmet etmeye devam edecek fakat ülkeyi hale yola koymanın yolu, bu kulağı çekip kızartmaktan geçer ve ben görüyorum ki milletimizde bu kararlılık var." diye konuştu.

Akşener, seçimler dolayısıyla kimsenin birbirini kırmaması gerektiğini ifade etti. Yerel seçimlere giderken hoş olmayan bir dil kullanıldığını söyleyen Akşener, şöyle devam etti:

"Sizden ricam, başkan, muhtar seçerken Allah rızası için projeleri, hizmet anlayışını yarıştırın. Allah rızası için birbirinize 'terörist' demeyin. Allah rızası için komşunuzla, kardeşinizle karşı karşıya gelmeyin. 1 Nisan'da birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Aynı eczaneden alışveriş edeceksiniz, aynı fırından ekmek alacaksınız. Kadınlar aynı arkadaşlarıyla günlere gidecek, cuma dualarına gidecek, 41 Yasinlere gidecek. Arkadaşlarınız değişmeyecek."

Akşener, Millet İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok'un bazı sözler verdiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"İsmail Başkan, 'Süt, et ve çiftçi ürünleriyle ilgili ne varsa her konuda üretime destek vereceğim. Onlarla ilgili entegre tesisler kuracağım ve sonuç olarak istihdam oluşturacağım.' dedi. Burada da sizi şahit tutuyorum. Allah'ın izniyle başkan seçeceksiniz. Seçtikten sonra sözler yerine gelmediği zaman bana söyleyeceksiniz. Ben de onlardan hesap sormazsam namerdim."

Kaynak: AA