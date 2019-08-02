'Projenin Atikhisar Barajı’na olumsuz etkisi olmayacak'

Kurumsal Haber)- DOĞU Biga Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından, Çanakkale'nin Kirazlı Bölgesi'nde yapım çalışmaları devam eden Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Projemizin Atikhisar Barajı'na kesinlikle olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi, Çanakkale il merkezine yaklaşık 30 kilometre, Atikhisar Barajı'na yaklaşık 14 kilometre, Kaz Dağları Milli Parkı'na ise 40 kilometre uzaklıktadır. Projedeki zenginleştirme tesisleri, Atikhisar Barajı Su Havzasının da dışında kalacak şekilde konumlandırılmıştır. Projenin teknik olarak barajı olumsuz etkilemesi kesinlikle mümkün değildir" denildi.

Doğu Biga Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.'den, Çanakkale Kirazlı Bölgesi'ndeki maden sahasında sürdürülen çalışmalar ve ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Yapım çalışmaları devam eden Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Çanakkale Kirazlı Bölgesi'nde yapım çalışmaları devam eden Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi hakkında gerçek dışı pek çok iddianın ortaya atıldığını üzüntüyle takip etmekteyiz. Projemizin Atikhisar Barajı'na kesinlikle olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi, Çanakkale il merkezine yaklaşık 30 kilometre, Atikhisar Barajı'na yaklaşık 14 kilometre, Kaz Dağları Milli Parkı'na ise 40 kilometre uzaklıktadır. Projedeki zenginleştirme tesisleri, Atikhisar Barajı Su Havzasının da dışında kalacak şekilde konumlandırılmıştır. Projenin teknik olarak barajı olumsuz etkilemesi kesinlikle mümkün değildir. Projemiz hakkındaki bir diğer asılsız iddia da ağaç kesimlerine ilişkindir. İzne konu olan ve madencilik faaliyetlerinin yapılacağı ormanlık sahadaki ağaç kesimi işlemlerinin tümü verilen orman ve çevre izinleri kapsamında ve hukuki zeminde gerçekleşmiştir. Madencilik faaliyetlerinin başlaması ile eş zamanlı olarak da sahanın doğaya yeniden kazandırılması sağlanacaktır. Bölgeye önemli bir istihdam da sağlayan şirketimizin tüm faaliyetleri, ilgili kamu kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir."

Proje kapsamında suyun/toprağın siyanür ile kirletileceği iddialarının da doğru olmadığının belirtildiği açıklama şöyle devam etti:

"Bu iddianın hiçbir bilimsel ve teknik dayanağı bulunmamaktadır. Öncelikle altın arama ve çıkarma süreçlerinde siyanür ya da türevi bir madde asla kullanılmamaktadır. Çıkarılan kayaçların içindeki altının ayrıştırılması ise yine uluslararası kriterlere göre, katı bir prosedür içerisinde ve özel olarak hazırlanmış korunaklı, sızdırmazlığı sağlanmış yerlerde, ilgili idarelerin denetimiyle gerçekleştirilir. İddia edildiği gibi "siyanürlü atık barajı'nın bulunmadığı tesisimiz tüm uluslararası standartlar gözetilerek, "sıfır deşarj" prensibiyle çalışacaktır. Altını çizmemiz gereken bir başka konu da ana şirketimiz Alamos Gold'un CEO'su John McCluskey hakkında, tamamen saptırılmış ve büyük bir haksızlık içeren haberlere ilişkindir. Tüm dünyada Türkiye'yi yalnızlaştırmak üzerine aralıksız algı operasyonlarının yapıldığı günlerde, uluslararası bir televizyonun yayına konuk olarak "Türk ekonomisine güvenin, maden ve dekapaj konusunda Türkler kadar yetkin bir başka ülke yok, bizler güveniyoruz, Türk ekonomisinin gelecekte bugün olduğundan çok daha iyi bir noktada olacağına inanıyoruz" diyen CEO'muzun bu olumlu mesajları çarpıtılmıştır. Kamuoyuna yansıtılmaya çalışılanın tam aksine Sayın McCluskey'in Türkiye'ye güven ve övgü içeren sözleri, dünya yatırımcılarına yönelik etkili bir çağrı niteliğindedir. Kamuoyunun doğru bilgi alma hakkına saygı çerçevesinde, konuya en üst düzeyde hassasiyet göstereceğinize inanarak; bilgilerinize sunuyoruz."

Öte yandan, Doğu Biga Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından 8 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek basın toplantısıyla söz konusu iddialara ilişkin detaylı açıklamalar yapılacağı bildirildi.

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DHA