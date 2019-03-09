KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bütün dikkatleri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde. Recep Tayyip Erdoğan ve kadrolarının, millet desteği konusunda gücü azaldı mı, azalmadı mı? Buna fırsat verecek misiniz? İşte beka denen şey budur, bekayı anlamayanlar başkalaştırıyor. Beka bu. Ülkemize yönelik hedefleri, tasfiye etmek için geliştirdiğimiz söylem. Bunu anlamayanlar, dolayısıyla projesi olmayanlar ha bire laf üretiyor." dedi.

İzmit ilçesindeki Fethiye Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Yazıcı, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül'ün seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeciliğini anlattı.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyerek, demokrasinin önemli bir yönetim biçimi olduğunu belirtti.

AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin ekonomi alanında gösterdiği gelişime değinen Yazıcı, "70 sente muhtaç bir ülkenin yönetimini aldık. Bugüne taşıdık." ifadesini kullandı.

Yazıcı, Türkiye'nin gücüne ve bulunduğu coğrafyaya dikkati çekerek, "Bu stratejik üstünlüktür. Coğrafi stratejik üstünlüğü daha ileriye taşıyacak en önemli unsur liderdir, lider. Duruşu, vizyonu, sevdası liderdir. Türkiye o lideri bulmuştur. O liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi kurulduğunu aktaran Yazıcı, "Cumhur İttifakı o gece kuruldu. 7 Ağustos'ta Yenikapı'da taçlandı. Bu ittifak Türkiye'de 150 yıldır, tartışılan, müzakere edilen sistemi Meclis'te birlikte değiştirmeyi başardı." dedi.

- "Bekayı anlamayanlar başkalaştırıyor"

Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz çok iş yaptık hem belediyelerde hem de merkezi hükümette ama her şeyi hallettiğimiz iddiasında değiliz, işsizlik sorunumuz var, dıştan Türkiye'ye yönelik salvolar var. Bak önce Gezi'de başladı, görünür olanları hatırlatıyorum. 17-25 Aralık'ta yargı üzerinden devam etti. 15 Temmuz'u yaşadık, başaramadılar. Parasal enstrümanlar üzerinden bize operasyon çekiyorlar. Orada da başaramadılar, başaramayacaklar. Bütün dikkatleri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde. Recep Tayyip Erdoğan ve kadroları, millet desteği konusunda gücü azaldı mı, azalmadı mı? Buna fırsat verecek misiniz? İşte beka denen şey budur. Bekayı anlamayanlar başkalaştırıyor. Beka bu. Ülkemize yönelik hedefleri, tasfiye etmek için geliştirdiğimiz söylem. Bunu anlamayanlar, dolayısıyla projesi olmayanlar ha bire laf üretiyor."

Yazıcı, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devletin Türkiye'nin değerleri olduğunu anlatarak, "Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup herhangi bir ferdin etnisitesi ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun; vatanı, bayrağı, devleti olmayan, içinde yer aldığı topluluğun mensubu olmayan bir Allah'ın kulu var mı? O halde bu ortak değerlere aykırı iş ve işler yapmaya kalkışan Türkiye'nin herhangi bir yerini, bir partinin sözde genel başkanı sıfatıyla 'Kürdistan' diye nitelendirmeye kalkan birine müsaade eder miyiz? Asla etmeyiz. Bunu Cumhurbaşkanımız, liderimiz eleştirince birileri de çalım atmaya kalkıyor. Kürt vatandaşlarımıza söylemde bulunulmuş gibi algı oluşturmaya kalkıyorlar. Bunlara sakın inanmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından, seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

Açılışa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Adayı Sibel Gönül ile vatandaşlar katıldı.





Kaynak: AA