Şehzadeler Şehri Amasya'da projesi tamamlanan "Amasya Şehir Müzesi" yakında hayata geçiyor.

Eski Kılıçarslan İlkokulunun Restorasyonu ve Şehir Müzesi Projesine ilişkin Büyük Amasya Otelinde düzenlediği basın toplantısında çalışmanın yakında hayata geçirileceğini belirten Vali Dr. Osman Varol, harika bir mimari görünümü olan binanın tekrardan ayağa kalkıp eski ihtişamına kavuşacağını söyledi.

Şehrin geçmişten bugüne bütün hikâyesini bu müzede buluşturacaklarını vurgulayıp Amasyalıları önemli projeye destek olmaya davet eden Vali Varol, "Ellerinde şehrin kimliğini yansıtan bir takım materyaller varsa sergilemek için buraya bağışlama çağrısında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Varol, müzeye ilk olarak 1938 model traktörünü bağışlayan işadamı Selami Çoban'a duyarlılığı için teşekkür etti. Çoban da kent tarihi ve turizmin gelişimine yönelik önemli bulduğu projeye katkıda bulunacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Binada, Doğal Miras ve Madencilik Köşesi, Uygarlıklar Döneminde Amasya, Danişmend ve Selçuklu Özel Bölümü, Şehzade Mustafa ve Bayezid Köşesi, Amasyalı Ünlüler, Amasya Belgeleri, Milli Mücadelede Amasya, Ünik Değerler Özel Bölümü, Saklı Bahçe Peyzaj Alanı gibi çeşitli özel bölümler yer alacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın fizibilite desteği sağladığı projeye ilişkin düzenlenen basın toplantısına, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: İHA