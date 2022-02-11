Proktoloji ne demek, TDK'ya göre Proktoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Proktoloji ne demek? Proktoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi proktoloji kelimesi. Peki proktoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre proktoloji nedir, proktoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PROKTOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Proktoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Proktoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre proktoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tıbbın anüs hastalıklarıyla uğraşan dalı

