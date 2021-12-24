Prolog ne demek, TDK'ya göre Prolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Prolog ne demek? Prolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi prolog kelimesi. Peki prolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre prolog nedir, prolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PROLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Prolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Prolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre prolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ön deyiş

