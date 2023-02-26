Promise Mkhuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Promise Mkhuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Promise Mkhuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Promise Mkhuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Promise Mkhuma 24 Mayıs 2000 tarihinde Tshwane, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Promise Lebo Mkhuma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Promise Mkhuma Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Promise Mkhuma'nin Swallows FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Promise Mkhuma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/proma_mkhuma?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Promise Mkhuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Promise Mkhuma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Promise Mkhuma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Promise Mkhuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında Sundowns

18 Ağustos 2022 yılında Swallows FC

30 Haziran 2023 yılında Sundowns

Promise Mkhuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Promise Mkhuma şuan Swallows FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Promise Mkhuma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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