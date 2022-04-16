Promosyon Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Promosyon Ürünleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Promosyon Ürünleri Satış Elemanı ne iş yapar, Promosyon Ürünleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Promosyon Ürünleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Promosyon Ürünleri Satış Elemanı Tanımı;

__

Promosyon Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Promosyon Ürünleri Satış Elemanı Maaşları

Promosyon Ürünleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Promosyon Ürünleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Promosyon Ürünleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5242.05

Meslek Adı :

Promosyon Ürünleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Satış Tanıtım Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Müşterilere promosyon ürünlerini tanıtma ve satışı gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Promosyon Ürünleri Satış Elemanı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Kişisel bakım, temizlik, kılık kıyafet ve dış görünüşüne dikkat etmek,

c) Müşteriyi güler yüzle karşılamak,

d) Ürünlerin özellikleri ve fiyatları hakkında müşteriyi bilgilendirmek, ürün hakkında sorduğu soruları cevaplamak,

e) Müşterinin istediği üründen istediği kadar paketleyip hazırlamak, satış fişini düzenlemek,

f) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?