Propagandist ne demek, TDK'ya göre Propagandist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Propagandist ne demek? Propagandist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi propagandist kelimesi. Peki propagandist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre propagandist nedir, propagandist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PROPAGANDİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Propagandist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Propagandist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre propagandist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanıtıcı

