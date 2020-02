İSTANBUL(AA) - Türkiye’nin yerli inovasyon ödüllü propolis üreticisi BEE’O, “On The Go” ürünlerini tanıttı.

BEE'O'dan yapılan açıklamaya göre, Propolis, arı sütü, ham bal, polen, arı ekmeği ve arı ürünleri içeren karışımlar, sprey, şurup, tablet formunda yüzde 100 doğal ürünler üreten BEE’O Propolis, uzman gıda mühendisleri kontrolünde geliştirdiği “BEE’O On The Go” ürünleri ile inovatif, katma değerli ürünlerine yenilerini ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEE’O Propolis’in kurucularından, genel müdür gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeliyle yerli propolis üretimini başlatmak için, 2013 yılında, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte İTÜ ARI Teknokent'te BEE’O Propolisi KOSGEB AR-GE desteği ile kurduklarını belirterek 7 yıl önce 10 arıcı ile çıktıkları yolculuğa, bugün 2500 sözleşmeli üretici ve 350.000 arı kovanı ile devam ettiklerini ifade etti.

Tanuğur, "Şu anda ürünlerimiz BEE'O Propolis markasıyla Türkiye'de kendi e-ticaret sitemiz [http://www.beeo.com.tr'de]www.beeo.com.tr'de ve Migros, Macro Center, Joker, Rossman, Gratis, Carrefour Gurme gibi 2.000’in üzerinde perakende satış noktasında, ayrıca BEE'O UP markasıyla 25.000 eczanede yer alıyor. Amerika'da ise BEE&YOU markamız ile yine kendi e-ticaret sitemiz www.beeandyou.com üzerinden, ayrıca Amazon, Wallmart, E-bay'de ve CVS eczane zincirleri ile 3.500 perakende satış noktasında ürünlerimiz satılıyor. Amerika'nın yanı sıra ürünlerimizi Güney Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, Fransa, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kıbrıs ve Suudi Arabistan'a ihraç ediyoruz. Yaklaşık 6 yıllık süreç içerisinde 30 farklı ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldük. Tüm bunların hepsi bizim için ayrı ayrı birer gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Taşınabilir kolay ambalajda piyasaya dört adet yeni ürün çıkardıklarını vurgulayan Tanuğur, üçünün BEE’O UP markası ile eczane kanalında, birinin ise BEE’O markası ile onlineda www.beeo.com.tr de ve perakende zincir mağazalarda satıldığını kaydetti.

Tanuğur, BEE’O UP On The Go Suda Çözünebilir Propolis Keçiboynuzu Ham Bal Çocuk ve Yetişkin Ürünlerini, ister direkt, isterseniz soğuk ve ılık içeceklere katarak veya meyveli yoğurt ile birlikte tüketilebileceğini belirterek, "Bu ürünleri sözleşmeli arıcılarımızla ülkemizin değerli endemik bitkilerinden, yüksek yayla ve ormanlarından, kovandan sofraya yüzde 100 izlenebilir bir sistem ile doğanın kucağında üretiyoruz. Hem doğayı hem de arı varlığını koruyoruz. İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiğimiz patentli ve Tübitak inovasyon ödüllü propolis özütleme yöntemi ile elde ettiğimiz yüzde 100 doğal propolis, piyasadaki benzer ürünlerden en az 3 kat daha fazla etken madde içeriyor.

Bu alanda Türkiye’nin en uzman ekibine sahibiz. Gıda, Ziraat, Kimya Mühendisleri, Eczacı, Biyolog ve Diyetisyenlerden oluşan 30 kişilik uzman kadromuz ile annelerin gönül rahatlığı ile çocuklarına verebileceği %100 doğal ürünler geliştiriyoruz. Hiçbir ürünümüz ilave şeker, yağ, katkı ve koruyucu içermiyor. Tamamen yerli, doğal, inovatif ürünler ürettiğimiz için özellikle sağlığına önem verenlerin vazgeçilmezi olduk. İnsanlar doğal gıdaya ihtiyaç duyuyor. BEE’O Propolis ailesi olarak böyle kıymetli ürünlerle, onların hayatına dokunuyor olmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA