Proses İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Proses İşçisi Maaşları, Proses İşçisi İş İlanları

Proses İşçisi görev tanımı nedir, Proses İşçisi ne iş yapar, Proses İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Proses İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Proses İşçisi Tanımı;

Bilgisayar kumandalı hava basınç sistemiyle ürün reaktörlerine sıvı stok tanklarından hammaddeyi transfer etme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Proses İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Proses İşçisi Maaşları

Proses İşçisi maaşı ortalama aylık 4.060 - TL’dir. En düşük Proses İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Proses İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Proses İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilköğretim mezunu olunması gerekiyor.

Proses İşçisi Ne İş Yapar?

Proses İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayar ortamında vana ve boruların otomatik kontrollerini yapmak, bir arıza varsa ilgili birime bildirmek,

b) Bilgisayar ortamında sıvı hammadde stok tanklarının seviye ve miktar gösterge kontrollerini yapmak,

c) Üretim kartlarında belirtilen kod ve miktardaki sıvı hammaddeyi reaktörlere transfer etmek,

d) Reaktörlerin mikser motorlarını çalıştırmak ve reaktörleri devreye sokmak,

e) Ürünlerin karıştırılma ve kimyasal reaksiyona tabi tutulma süresine göre reaktörlerin çalışmasını, ısısını ve motor hızlarını ayarlamak,

f) Reaktördeki kimyasal işlemin bitiminde reaktör soğutma sistemini çalıştırmak ve inceltme tanklarının ısısını ayarlamak,

g) Ürünleri reaktörden inceltme tanklarına almak,

h) İş bitiminde vana ve boruların temizlenmesi için sisteme belli bir basınçta azot basmak,

i) Ürünlerin şarj sürelerini, ürün değerini günlük program defterine yazmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Proses İşçisiMeslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Proses İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Proses İşçisi mesleğinin meslek kodu 8131.48 olarak belirlenmiştir



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