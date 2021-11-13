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Prospektüs ne demek, TDK'ya göre Prospektüs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Prospektüs kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Prospektüs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Prospektüs nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Prospektüs kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Prospektüs ne demek, TDK'ya göre Prospektüs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Prospektüs ne demek? Prospektüs TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi prospektüs kelimesi. Peki prospektüs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre prospektüs nedir, prospektüs kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PROSPEKTÜS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Prospektüs kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Prospektüs kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre prospektüs kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanıtmalık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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