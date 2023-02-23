Prosper Ahiabu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prosper Ahiabu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prosper Ahiabu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prosper Ahiabu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prosper Ahiabu 10 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Prosper Dayegbe Ahiabu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prosper Ahiabu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lighthouse Football yapmaktadır. Prosper Ahiabu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Prosper Ahiabu'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Prosper Ahiabu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prosper Ahiabu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Prosper Ahiabu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prosper Ahiabu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında WAFA SC

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2021 yılında Liberty Prof.

24 Ağustos 2021 yılında AS Soliman

31 Mart 2022 yılında VPS

Prosper Ahiabu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prosper Ahiabu şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Prosper Ahiabu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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