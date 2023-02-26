Prosper Boakye Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prosper Boakye Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prosper Boakye Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prosper Boakye Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prosper Boakye Owusu 1 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prosper Boakye Owusu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına - tarihinde katılmıştır. Prosper Boakye Owusu'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Prosper Boakye Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prosper Boakye Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Prosper Boakye Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prosper Boakye Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prosper Boakye Owusu şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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