Protestocular polisle çatıştı! Ölü ve çok sayıda yaralılar var!

Bangladeş'te, protestocular polisle çatıştı. Çatışma sonucunda bir ölünün ve elli yaralının olduğu öğrenildi.

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Bangladeş'in Bhola bölgesinde Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) destekçilerinin hükümete istifa çağrısında bulunduğu protesto esnasında polisle yaşanan çatışmada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı polis 50 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Protestocular polisle çatıştı! Ölü ve çok sayıda yaralılar var!

50 KİŞİ YARALANDI

Bangladeş'in Bhola bölgesinde bulunan Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) binasının önünde bir araya gelen yüzlerce parti destekçisi yaşanan ekonomik kriz nedeniyle hükümete istifa çağrısında bulundu. Protesto esnasında polisle çatışan göstericilerden BNP Bhola Bölge Lideri Abdur Rahim kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 6'sı polis 50 kişi de yaralandı.

Bhola Bölgesi Polis Müfettişi Mohammed Saiful Islam, protestocuların polise saldırdığını söylerken, durumun şu an için kontrol altında olduğunu belirtildi.

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