Protokol imzalandı! Pendikspor'un sağlık sponsoru Lokman Hekim Sağlık Grubu oldu

Türkiye genelinde bir üniversite hastanesi olmak üzere 7 hastane 1 tıp, ve 1 görüntüleme merkezi ile binlerce kişiye hizmet veren Lokman Hekim Sağlık Grubu, sponsorluk anlaşmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MKE Ankaragücü, Türk Telekom Basketbol takımı sponsoru olan Lokman Hekim Sağlık Grubu, Pendikspor Kulübünün sağlık sponsoru olmaya devam edecek.

"BİRLİKTE GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATARIZ"

Bugün iki kurum arasında protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız." dedi.

"PENDİK SPOR KULÜBÜNE SPOR TOTO 1. LİG’DE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Lokman Hekim İstanbul Hastanesi Genel Müdürü Dr. İlker Yılmaz ise imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sağlık ve sporun birbirinden ayrılmaz iki önemli alan olduğu bilinciyle, Pendik Spor Kulübü sporcularına, İstanbul Hastanemizde sağlık hizmeti verecek olmaktan dolayı Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak mutluyuz. İşbirliğimizin her iki kuruma da hayırlı olması temennisiyle, sayın başkanımıza ve Pendik Spor Kulübüne Spor Toto 1. Lig’de başarılar diliyoruz.”

LOKMAN HEKİM SAĞLIK GRUBU HAKKINDA

Lokman Hekim Sağlık Grubu, çeyrek asırlık sağlık hizmeti tecrübesini Ankara ve Van’ın ardından İstanbul’a da taşıdı. Ankara’da dört hastane ve bir tıp merkezi, Van’da ise iki hastane ile hizmet veren Lokman Hekim Sağlık Grubu, Pendik ilçesine bağlı Kurtköy’deki Lokman Hekim İstanbul Hastanesi ile İstanbullulara sağlık hizmeti sunmaya başladı.